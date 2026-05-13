Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Einbruch am helllichten Tag - wer hat etwas gesehen?

Trappenkamp (ots)

In den Vormittagsstunden des 12. Mai 2026 (Dienstag) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Trappenkamp ein. Dabei stahlen Sie neben Bargeld auch Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich zwischen 08:20 Uhr morgens und 12:00 Uhr mittags ein oder mehrere Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Bertha-von-Suttner-Straße. In dem Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht und Schrankinhalte durchwühlt. Hierbei fanden der oder die Täter Schmuck und Bargeld, den er oder sie mitnahmen. Zudem richteten der oder die Einbrecher erheblichen Sachschaden an.

Da die betroffene Terrassentür von außerhalb des Grundstücks gut einzusehen ist, erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder etwas zum Tatgeschehen sowie etwaigen Tätern und deren Verbleib sagen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Pinneberg in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler sind telefonisch unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per email über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu erreichen.

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