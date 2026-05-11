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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Unbekannter Täter versucht in Einfamilienhaus einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Bad Bramstedt (ots)

Am Freitag (08.05.2026) ist es zu einem Einbruchversuch in der Straße Am Bahnhof gekommen. Der Täter wurde während der Tatausführung durch einen Bewohner des Hauses bemerkt und angesprochen. Der Täter flüchtet anschließend unter falschem Vorwand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruchversuch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 12:20 Uhr geschätzt werden.

Der unbekannte Täter versuchte, sich über die Haustür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Als der Bewohner daraufhin die Tür von innen öffnet, gibt der unbekannte Täter sich als Kriminalbeamter aus und verlässt die Örtlichkeit unter dem falschen Vorwand, einen Ausweis aus dem Auto holen zu wollen.

Der Täter wäre etwa 170 bis 175cm groß, von schlanker Statur und etwa 40 bis 45 Jahre alt. Er trug blondes kurzes Haar, eine lange dunkle Hose sowie eine dünne dunkle Jacke. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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