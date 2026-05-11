Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Samstagmorgen (09.05.2026) ist es zu einem Einbruchversuch in der Straße Im Forst gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 01:00 Uhr geschätzt werden.

Die unbekannten Täter versuchten, sich über zwei Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Aufgrund unerwartet verursachter Geräusche beim zweiten Versuch, dürften die Täter von der weiteren Begehung abgesehen haben.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell