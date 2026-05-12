Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Folgemeldung: Jugendlicher nach Raubtat in Untersuchungshaft

Norderstedt (ots)

Wie bereits am 08.05.2026 berichtet (https://t1p.de/ilor9) ereignete sich am 06.05.2026 in einem Parkgelände hinter dem Sportplatz des Coppernicus Gymnasiums in Norderstedt eine Raubtat, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Nachdem die Polizei einen Jugendlichen festnahm und einer Jugendstrafanstalt zuführte, erließ das Amtsgericht Norderstedt nun auch gegen den zweiten Täter einen Haftbefehl.

Am Mittwoch, 06.05.2026, fingen gegen 17:00 Uhr zwei 16-jährige Jugendliche (deutsche und deutsch/serbische Staatsangehörigkeit) einen 20-jährigen Hamburger an der U-Bahn Haltestelle in Garstedt ab und zwangen ihn zu einem Grünflächenbereich hinter dem Sportplatz des Coppernicus-Gymnasiums. Unter Anwendung von Gewalt raubten Sie dem Mann persönliche Gegenstände und Bargeld.

Zunächst erließ das Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen der beiden Täter. Aus Mangel an Haftgründen kam der Deutsch-Serbe auf freien Fuß. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Abend des 7. Mai 2026 durch den zweiten Täter zu einer weiteren Tat zum Nachteil einer Zeugin der ersten Tat.

Vor diesem Hintergrund stellte die Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht Norderstedt auch für den zweiten Täter einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Verdunkelungsgefahr, der durch das Gericht am Freitag, 08.05.2026, antragsgemäß erlassen wurde. Zeitgleich stellte sich der Jugendliche der Polizei, wo ihm die Festnahme ausgesprochen wurde. Der 16-Jährige kam ebenfalls in eine Jugendstrafanstalt.

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