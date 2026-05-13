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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gewaltandrohung an Schule - Konkrete Bedrohungslage kann polizeilich ausgeschlossen werden

Elmshorn (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.05.2026) ist die Androhung einer Gewalttat mit Bezug zur Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn polizeilich bekannt geworden. Nach umgehend eingeleiteten Ermittlungen und ersten polizeilichen Maßnahmen kann eine Gefahr sowohl für die Schule als auch für die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Nach ersten Informationen durch die Schulleitung soll ein Jugendlicher einem Mitschüler der Schule im Hainholzer Damm gegenüber im Laufe des gestrigen Tages Aussagen getätigt haben, die die Annahme zu einer am heutigen Mittwoch (13.05.2026) bevorstehenden Gewalttat begründen würden.

Die Polizei nimmt diese Art Meldungen sehr ernst und prüft umgehend sämtliche Maßnahmen, um den Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals zu gewährleisten und Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwenden.

Entsprechend leitete das Polizeirevier Elmshorn umgehend Ermittlungen ein und Polizeikräfte trafen den Schüler im Rahmen erster polizeilicher Maßnahmen am gestrigen Nachmittag an.

Konkrete Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung haben sich bislang nicht ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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