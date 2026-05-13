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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Die Polizei ermittelt nach PKW-Aufbrüchen und sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

In der Nacht vom 12.05.2026 auf den 13.05.2026 (Dienstag auf Mittwoch) kam es in Kaltenkirchen zu derzeit sieben PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter schlugen Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten Wertgegenstände. Das Polizeirevier in Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Zwar wurden einige Fahrzeuge schon früher abgestellt, jedoch gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand davon aus, dass sich die Vorfälle zwischen 20:00 Uhr am 12. Mai und 06:30 Uhr am 13. Mai ereigneten.

In vier Fällen gingen die Täter in der Straße Am Kretelmoor abgestellte Fahrzeuge an. Betroffen waren ein Renault Clio, ein VW Caddy, sowie zwei Transporter. In allen Fällen schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe ein und entwendeten Wertgegenstände, die sich im Innenraum befanden.

Ein PKW Mercedes, der auf gleiche Weise aufgebrochen wurde, war auf einem Parkplatz im Flottkamp abgestellt. Zwei weitere Fahrzeuge, ein VW Golf und ein 3er BMW standen auf dem Parkplatz einer Mehrfamilienhausanlage im Flottmoorring. Auch hier schlugen der oder die Täter die Scheiben ein und stahlen Wertgegenstände.

Da sich die Tatörtlichkeiten in räumlicher Nähe zueinander befinden, wird derzeit geprüft, ob die Taten in Zusammenhang zueeinander stehen könnten. Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder auffällige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Kaltenkirchen unter der Rufnummer 04191-30880 oder per Email über kaltenkirchen.pr@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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