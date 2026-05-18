Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Autofahrer nach Kollision mit LKW schwerverletzt

BAB 21: Bornhöved/Trappenkamp (ots)

Am frühen Montagmorgen (18.05.2026) kam es an der Anschlussstelle Trappenkamp auf der Autobahn A21 zwischen einem Sattelzuggespann und einem PKW zu einem Auffahrunfall. Der Autofahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Folgemaßnahmen für rund fünf Stunden gesperrt. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 06:00 Uhr heute Morgen befuhr ein 41-jähriger Mann aus Kiel mit seinem VW ID.7 die Autobahn 21 von Kiel kommend in Richtung Bad Segeberg. Auf Höhe der Anschlussstelle Trappenkamp fuhr der Kieler aus bislang ungeklärter Ursache auf einen gerade auf die Autobahn auffahrenden Sattelzug auf. Der Mann erlitt durch die Wucht des Aufpralls lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Der 53-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Sattelauflieger entstand ebenfalls ein Sachschaden. Das Gespann blieb jedoch fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten blieb die Autobahn bis etwa 11:15 Uhr in Richtung Bad Segeberg gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet und bereits im Stau befindliche Fahrzeuge unter besonderer Vorsicht an die nahegelegene Ausfahrt zurückgeführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel beschlagnahmten die eingesetzten Polizeibeamten den PKW VW und ein technisches Gerät aus dem LKW. Ebenso wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. So soll die genaue Unfallursache ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Insbesondere der Fahrer eines weißen BMW der 5-er Baureihe, der zeitgleich in derselben Richtung fuhr, wird gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 04551-8843440 zu erreichen.

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