Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (12.05.2026) zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg abgestellten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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