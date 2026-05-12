Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: LKW landet in Baugrube

Ludwigsburg (ots)

Ein 56 Jahre alter Sattelzuglenker fuhr am Dienstag (12.05.2026) gegen 11.00 Uhr die Bundesstraße 28 bei Bondorf aus Richtung Bundesautobahn 81 kommend entlang. Als er nach rechts abbog, um in Richtung der Straße "Am Römerfeld" zu gelangen, kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der 56-Jährige eine Leitplanke sowie einen Baum, ehe er in einer Baugrube eines Zentrallagers eines Supermarktes landete.

Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt.

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