Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Mazda zerkratzt - 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Sonntag (10.05.2026) zwischen 12.30 Uhr und 16.50 Uhr in der Blumenstraße in Pleidelsheim verübte. Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines Mazda, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Das Fahrzeug wurde rundherum beschädigt, so dass ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand.

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