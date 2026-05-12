Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unbekannte brechen in Gewächshaus ein und legen Feuer

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (10.05.2026) zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein als Lager für Brennholz genutztes Gewächshaus in der Straße "Im Herdlauch" in Schönaich.

Im Inneren kippten die Unbekannten mehrere Diesel- sowie Benzinkanister um und legte in einer Blechtonne ein Feuer. Zudem setzten sie eine neben dem Gewächshaus befindliche Holzhütte in Brand, die sie mutmaßlich anschließend mit vor Ort vorhandenen Feuerlöschern wieder löschten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen die Unbekannten zumindest ein rotes Damenfahrrad.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

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