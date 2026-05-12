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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Rollerfahrer gefährdet bei Verfolgungsfahrt mit Polizei unbekannten Zweiradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt seit Montagnachmittag (11.05.2026) gegen einen 16-jährigen Rollerfahrer, der sich in Affalterbach eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hat. Kurz nach 14.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Landesstraße 1127 kurz vor dem Ortseingang Affalterbach ein Rollerfahrer ohne Helm mit einer Sozia auf. Die Jugendlichen sollten hierauf einer Kontrolle unterzogen werden. Doch anstatt dem Anhaltesignal Folge zu leisten, gab der Jugendliche Gas und bog in den Lembergweg ab. Weitere Aufforderungen anzuhalten, ignorierte er vehement und setzte seine Fahrt, ohne auf Verkehrsregeln zu achten, über die Schillerstraße in die Hauffstraße fort. Im dortigen Einmündungsbereich kam ihm eine bislang unbekannte Person auf einem motorisierten Zweirad entgegen. Vermutlich weil der 16-Jährige mit zu hoher Geschwindigkeit in die Hauffstraße abgebogen war, geriet er auf die Gegenspur, worauf die unbekannte Person eine Vollbremsung durchführen musste. Anschließend fuhr der Rollerfahrer links an der Person vorbei und setzte seine Flucht bis zum Spielplatz Dorfwiesen fort. Dort stieg die 14-jährige Sozia ab und versuchte zu Fuß zu flüchten, während der 16-Jährige mit dem Roller erneut davonfuhr. Das Mädchen konnte letztlich durch die Polizeibeamtin und ihren Kollegen festgehalten werden. Im weiteren Verlauf konnte auch die Identität des Rollerfahrers festgestellt werden. Die Polizei nahm mit den Erziehungsberechtigen der beiden Jugendlichen Kontakt auf. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 16-Jährigen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die unbekannte Person auf dem motorisierten Zweirad sich zu melden, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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