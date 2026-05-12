Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall auf der L 1141 - zwei verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Montag (11.05.2026) kurz nach 16.00 Uhr auf der Landesstraße 1141 auf Höhe des Laiblinger Wegs bei Schwieberdingen zu einem Unfall, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war ein 39 Jahre alter Lenker eines 5-er BMW auf der Landesstraße 1141 in Richtung Markgröningen unterwegs, als er auf Höhe des Laiblinger Wegs vermutlich die Kontrolle über seinen PKW verlor und nach links ins Schleudern geriet. In der Folge stieß er mit dem 3-er BMW einer 37 Jahre alten Frau und dem Mercedes eines 64-Jährigen zusammen, die sich hintereinander im Gegenverkehr befanden. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und die 37 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 64 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 65.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und den Abschlepp- und Aufräumarbeiten bis gegen 18.25 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder möglicherweise zur Fahrweise des BMW-Lenkers Angaben machen können, sich zu melden.

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