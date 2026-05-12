Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Pkw überschlägt sich und landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Ein 64 Jahre alter Ford-Lenker war am Dienstag (12.05.2026) gegen 12:35 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und -Feuerbach unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich während der Fahrt die hintere Achse des Ford, sodass das Fahrzeug ins Schlingern geriet. Anschließend kollidierte der 64-Jährige mit einer Schutzplanke, wodurch sich die Hinterachse vollständig vom Pkw löste, das Fahrzeug sich überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Andere Verkehrsteilnehmende halfen dem 64-Jährigen aus dem Ford, er wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro belaufen. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden, der linke Fahrstreifen blieb jedoch befahrbar.

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