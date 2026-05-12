Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (11.05.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Weissach ein. Um in das Innere eindringen zu können, hebelten sie eine Tür auf und machten sich daraufhin an aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Was genau an Beute den Unbekannten in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des hinterlassenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 99910-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Rutesheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell