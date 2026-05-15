PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Jugendliche nach wiederholten Straftaten in Jugendarrestanstalt

Uetersen (ots)

Am 12.05.2026 (Dienstag) vollstreckten Beamte der Kriminalpolizei Pinneberg auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe Haftbefehle gegen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus Uetersen. Sie stehen im Verdacht, einen 21-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter massiv zusammengeschlagen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Abend des 23.04.2026 (Donnerstag) in Uetersen. Die beiden Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit sollen massiv mit körperlicher Gewalt auf den 21-jährigen Mann aus Norderstedt und den Begleiter, der aus Uetersen stammt, eingewirkt haben.

Da die beiden Beschuldigten bereits in der jüngeren Vergangenheit mehrfach in gleich gelagerten Fällen straffällig geworden sein sollen, wurde seitens der Kriminalpolizei bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Beantragung von Haftbefehlen angeregt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ das Amtsgericht Itzehoe Haftbefehle gegen die beiden 16- und 17-Jährigen. Sie wurden einer Jugendarrestanstalt zugeführt und müssen sich nun in dem laufenden Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 13:56

    POL-SE: Die Polizei ermittelt nach PKW-Aufbrüchen und sucht Zeugen

    Kaltenkirchen (ots) - In der Nacht vom 12.05.2026 auf den 13.05.2026 (Dienstag auf Mittwoch) kam es in Kaltenkirchen zu derzeit sieben PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter schlugen Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten Wertgegenstände. Das Polizeirevier in Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Zwar wurden einige Fahrzeuge schon früher abgestellt, jedoch gehen die Ermittler nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren