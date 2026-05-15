Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Jugendliche nach wiederholten Straftaten in Jugendarrestanstalt

Uetersen (ots)

Am 12.05.2026 (Dienstag) vollstreckten Beamte der Kriminalpolizei Pinneberg auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe Haftbefehle gegen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche aus Uetersen. Sie stehen im Verdacht, einen 21-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter massiv zusammengeschlagen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Abend des 23.04.2026 (Donnerstag) in Uetersen. Die beiden Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit sollen massiv mit körperlicher Gewalt auf den 21-jährigen Mann aus Norderstedt und den Begleiter, der aus Uetersen stammt, eingewirkt haben.

Da die beiden Beschuldigten bereits in der jüngeren Vergangenheit mehrfach in gleich gelagerten Fällen straffällig geworden sein sollen, wurde seitens der Kriminalpolizei bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Beantragung von Haftbefehlen angeregt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ das Amtsgericht Itzehoe Haftbefehle gegen die beiden 16- und 17-Jährigen. Sie wurden einer Jugendarrestanstalt zugeführt und müssen sich nun in dem laufenden Strafverfahren verantworten.

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