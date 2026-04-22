PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 21.04.2026 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz im Bereich "Maria Grünewald" in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW ID3 und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 17:36

    POL-PDWIL: Unerlaubte Abfallentsorgung im Naturschutzgebiet

    Gerolstein (ots) - Im Naturschutzgebiet Rockeskyller Kopf, 54570 Rockeskyll, wurden kürzlich unerlaubt größere Mengen Beton- sowie Waschbetonplatten abgelagert. Die illegale Müllentsorgung stellt einen erheblichen Eingriff in die Natur und einen Verstoß gegen geltende Umweltvorschriften dar. Im Zuge polizeilicher Ermittlungen konnte der Verursacher inzwischen ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 08:46

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Liesertalschule

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum Freitag, den 17.04.2026 13:00 Uhr - Sonntag, den 19.04.2026 14:00 Uhr, kam es an der Liesertalschule in Wittlich-Wengerohr zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter kletterten auf das Dach der Mensa der Schule und rissen dort frisch verlegte Schweißbahnen ab, sodass der einsetzende Regen in die Mensa gelang und auch dort einen nicht unerheblichen Schaden an der Decke und den dort ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 06:54

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 20.04.2026 gegen 17:12 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, nach vorausgegangenen Zeugenhinweisen auf eine möglicherweise alkoholisierte Fahrzeugführerin, eine 41-jährige Fahrerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als diese sich im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich befand. Im Zuge der Kontrolle wurde eine nicht unerhebliche Alkoholisierung bei der 41-Jährigen festgestellt. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren