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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Liesertalschule

Wittlich (ots)

Im Zeitraum Freitag, den 17.04.2026 13:00 Uhr - Sonntag, den 19.04.2026 14:00 Uhr, kam es an der Liesertalschule in Wittlich-Wengerohr zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter kletterten auf das Dach der Mensa der Schule und rissen dort frisch verlegte Schweißbahnen ab, sodass der einsetzende Regen in die Mensa gelang und auch dort einen nicht unerheblichen Schaden an der Decke und den dort befindlichen Tischen verursachte. Wer verdächtige Personen auf dem Dach der Mensa oder sonstige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9260
piwittlich@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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