PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Besprühte Verkehrsschilder, Sachbeschädigung durch Graffiti

Hinterweiler und Daun (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum vom 07.04.2026 bis 13.04.2026 insgesamt zwei Verkehrseinrichtungen an der K36, zwischen Hinterweiler und Dockweiler, mit Farbe besprüht. Zudem wurde im Zeitraum vom 15.04.2026 bis 17.04.2026 ein weiteres Verkehrszeichen nahe der B257, zwischen Daun und Pützborn, mit Farbe besprüht.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Daun unter der Rufnummer: 06592/96260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Thomas Clemens, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren