Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Besprühte Verkehrsschilder, Sachbeschädigung durch Graffiti

Hinterweiler und Daun (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum vom 07.04.2026 bis 13.04.2026 insgesamt zwei Verkehrseinrichtungen an der K36, zwischen Hinterweiler und Dockweiler, mit Farbe besprüht. Zudem wurde im Zeitraum vom 15.04.2026 bis 17.04.2026 ein weiteres Verkehrszeichen nahe der B257, zwischen Daun und Pützborn, mit Farbe besprüht.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Daun unter der Rufnummer: 06592/96260 entgegen.

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