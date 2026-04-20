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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch die Polizeiinspektion Wittlich, Feststellung von Fahrten unter Drogeneinfluss

Wittlich und Hetzerath (ots)

Am 19.04.2026 gegen 18:26 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Gerberstraße in Wittlich befuhr. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

Am 20.04.2026 gegen 00:20 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 42-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich, als dieser in der Hauptstraße in Hetzerath unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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