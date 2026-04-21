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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubte Abfallentsorgung im Naturschutzgebiet

Gerolstein (ots)

Im Naturschutzgebiet Rockeskyller Kopf, 54570 Rockeskyll, wurden kürzlich unerlaubt größere Mengen Beton- sowie Waschbetonplatten abgelagert. Die illegale Müllentsorgung stellt einen erheblichen Eingriff in die Natur und einen Verstoß gegen geltende Umweltvorschriften dar.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen konnte der Verursacher inzwischen identifiziert werden. Gegen ihn wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Darüber hinaus ist er verpflichtet, den abgelagerten Müll fachgerecht und vollständig zu entsorgen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass illegale Müllablagerungen konsequent verfolgt werden. Gleichzeitig wird die Bevölkerung gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend mitzuteilen.

Zum Schutz von Natur und Umwelt appelliert die Polizei zudem an alle Bürgerinnen und Bürger, Abfälle ausschließlich über die vorgesehenen Entsorgungswege bzw. des EVZ (Entsorgungs- und Verwertungszentrum) der A.R.T. in Walsdorf zu beseitigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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