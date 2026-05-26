Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 77-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise! (26.05.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht seit Dienstagmittag einen 77-jährigen Patienten des Hegau-Bodensee-Klinikums in Singen.

Der Vermisste ist etwa 170 cm groß, von schlanker Statur, hat graue Haare bzw. eine Halbglatze, einen grauen Bart und trägt eine Brille. Bekleidet ist er mit einem gelben Polo mit blauem Kragen und einer ¾-Hose. An seinem linken Arm trägt er einen Verband.

Es kann nicht ausgeschlossen, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Bild des Vermissten ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-hegau-vermisstenfahndung/

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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