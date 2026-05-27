Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L424

Lkr. Rottweil) 46-jähriger Autofahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer und missachtet Anhaltezeichen der Polizei - Zeugen gesucht (26.05.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs am Dienstagmittag auf der Landesstraße 424 zwischen Oberndorf am Neckar und Sulz am Neckar.

Ein 46-jähriger Mann war gegen 14:30 Uhr mit seinem SEAT auf der Neckarstraße unterwegs, wo er sein Fahrzeug unvermittelt auf der Fahrbahn anhielt. Nachdem ihn andere Verkehrsteilnehmer angesprochen hatten, setzte er seine Fahrt in Richtung Sulz am Neckar fort. Hierbei soll er plötzlich auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben. Ein bislang unbekannter Fahrer eines entgegenkommenden Autos, mutmaßlich ein heller SUV, musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Die verständigten Polizeibeamten konnten den Seat schließlich im Bereich der Auffahrt von der Neckarstraße auf die L424 feststellen. Der 46-Jährige missachtete jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt bis zum Ortsbeginn von Sulz am Neckar fort. Dort gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Fahrzeug zu stoppen.

Der Fahrer befand sich in einem offensichtlichen psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Gefährdete Personen, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden mutmaßlichen hellen SUV, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 348790 zu melden.

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