POL-KN: (KN-Wollmatingen) Motorradfahrer fährt auf Radlader auf - 31-Jähriger verletzt (26.05.2026)
KN-Wollmatingen (ots)
Am Dienstagmittag hat sich auf der Radolfzeller Straße ein Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radlader ereignet. Ein 31-Jähriger fuhr mit einer KTM hinter einem Radlader. Als dieser bremste um nach links abzubiegen erkannte der Motorradfahrer die Situation zu spät, prallte in das Baustellenfahrzeug und stürzte. Dabei verletzte sich der 31-Jährige, so dass er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.
An seiner Maschine entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.
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