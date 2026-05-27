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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Banner und Stromverteilerkasten am Open-Air-Theater mit Farbe beschmiert (23./26.05.2026)

KN-Altstadt (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Unbekannte verursacht, die im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag Graffitis am Open-Air-Theater auf dem Münsterplatz hinterlassen haben. Die Sprayer beschmierten zwei an einem Bauzaun angebrachte Banner und einen Stromverteilerkasten mit Schriftzügen in gelber und roter Sprühfarbe.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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