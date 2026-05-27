Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße (26.05.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Mehrere zehntausend Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße ereignet hat. Ein 73-Jähriger fuhr mit einem BMW vom Parkplatz eines Discounters kommend in den fließenden Verkehr ein, wobei er den Vorrang eines von rechts kommenden Mercedes einer 25-Jährigen missachtete und mit diesem zusammenstieß. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 20.000 Euro.

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