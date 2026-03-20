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Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt - trotzdem kein Diebesgut

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Trotz starker Beschädigungen hielten zwei Zigarettenautomaten in Harsewinkel, in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.03.), den Sprengversuchen von bislang unbekannten Tätern stand.

Um 01.08 Uhr nahmen Zeugen ein erstes Mal ein lautes Knallgeräusch an der Kreuzung Brandenburger Weg/ Ostheide wahr. Um an die Ware oder das Bargeld zu kommen, reichte die entstandene Beschädigung für die Täter aber nicht aus. Eine zweite Sprengung gab es dann um 03.49 Uhr an der Einmündung Nordstraße/ Hermann-Löns-Straße. Auch dort blieb es beim Versuch des Diebstahls. Zeugen beobachteten am Tatort zwei dunkel gekleidete Personen, die unmittelbar nach der Detonation auf zwei E-Scootern in Richtung Heideweg flüchteten.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben machen oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte? Wer kann Hinweise auf die flüchtenden Personen auf den E-Scootern geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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