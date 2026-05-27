Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Erfolgreicher Schockanruf - Mann übergibt Wertgegenstände an Betrüger - Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche! (26.05.2026)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Erneut sind Betrüger mit der Masche des "Schockanrufs" erfolgreich gewesen. Am Dienstagvormittag rief eine angebliche Mitarbeiterin eines Krankenhauses bei einem 71-Jährigen an und machte ihm im Telefonat weiß, dass seine Tochter eine schlimme Diagnose bekommen habe. Es gäbe allerdings ein Medikament aus der Schweiz das helfen könne, jedoch 180.000 Franken koste. Der durch den Schreck verunsicherte Mann glaubte die Geschichte und übergab daraufhin Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer, der vorgab von der Krankenkasse der Tochter zu sein.

Als die Ehefrau des 71-Jährigen kurz darauf nach Hause kam, flog der Betrug auf.

Zur Person des Abholers liegt folgende Beschreibung vor: etwa 175-180 Zentimeter groß, dunkle Haare, dunklere Haut, dunkle Kleidung.

Zeugen, denen der Mann um die Mittagszeit im Bereich der Neugasse aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät erneut:

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend, sofort aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Können diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen.

Sollten Sie solch einen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110!

Haben die Betrüger Sie dazu gebracht, Bargeld oder Wertgegenstände bei einer Bank abzuholen, nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen Sie die Situation - auch wenn Sie in Sorge um Ihre Liebsten sind!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

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