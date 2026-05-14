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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 74-jähriger Pkw-Fahrer mit Alleinunfall in Güstrow

Güstrow (ots)

Am Donnerstag ereignete sich in der Güstrower Bleicherstraße ein Alleinunfall in dessen Folge der 74-jährige Fahrer eines Mercedes schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mercedes-Fahrer gegen 15:40 Uhr die Bleicherstraße in Richtung Innenstadt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 74-Jährige plötzlich mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, fuhr in der weiteren Folge dann über den Bürgersteig der rechten Fahrbahnseite durch den Rosengarten und kam dann kurz vor dem Fluss Nebel zum Stehen. Ersthelfer an der Unfallstelle zogen den zu diesem Zeitpunkt vermutlich bewusstlosen Mercedes-Fahrer aus dem Pkw und leisteten Erste-Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwerverletzten 74-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Güstrower Klinikum. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrers wurde im Klinikum eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen wurden keine anderen Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet. Der Mercedes musste im Anschluss geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 15.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 17:30 Uhr beendet. Zeitweilig musste die Bleicherstraße für die Abarbeitung des Unfalls voll gesperrt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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