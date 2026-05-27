Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, L205, Lkr. Konstanz) Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer erfasst (27.05.2026)

Stockach, L205 (ots)

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 205 zwischen Mahlspüren i.T. und Seelfingen zu einem Unfall gekommen. Ein 57-jähriger Seat-Fahrer bog von einem Verbindungsweg aus Richtung Bonndorf kommend an der Einmündung auf die L205 nach links ab und erfasste dabei einen 57-Jährigen, der mit einem Motorrad in Richtung Seelfingen unterwegs war. Der Biker zog sich durch die Kollision Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

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