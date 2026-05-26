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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

26.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 24.05.2026 - Geesthacht

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntagabend in der Rathausstraße in Geesthacht einen Verkehrsunfall. Die Autofahrerin stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss.

Eine 48-jährige VW-Polo-Fahrerin soll zunächst am Straßenrand der Rathausstraße geparkt haben. Als sie kurze Zeit später gegen 19:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, soll sie beabsichtigt haben ihr Fahrzeug zu wenden, um in Fahrtrichtung Berliner Straße fahren zu können. Dabei sei diese beim Zurücksetzten des Kleinwagens mit dem Zaun eines Mehrfamilienhauses kollidiert. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme kam schnell der Verdacht auf, dass die 48-jährige Litauerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen vorläufigen Wert von 3,42 Promille an.

Die Frau aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg musste sich nun der Entnahme einer Blutprobe stellen. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Sie wird sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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