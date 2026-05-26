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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall in Berkenthin

Ratzeburg (ots)

26.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.05.2026 - Berkenthin

Montagabend erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Berkenthin schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht.

Am 25.05.2026 gegen 20:30 Uhr soll ein 71-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Stormarn die Ratzeburger Straße (B208) in Berkenthin in Fahrtrichtung Ratzeburg befahren haben. In der Kurve am Abzweig Kirchenstraße soll der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt sein. Der Motorradfahrer stürzte alleinbeteiligt und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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