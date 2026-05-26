PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Quadfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Ratzeburg (ots)

26.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.05.2026 - Koberg

Am vergangenen Samstagabend kam es auf der Dorfstraße in Koberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei zog sich der beteiligte Quadfahrer schwere Verletzungen zu.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg war am 23.05.2026 gegen 19:30 Uhr mit seinem Quad von Ritzerau nach Koberg unterwegs. Außerorts sei ihm eine Fußgängerin, ordnungsgemäß rechtsseitig in seine Fahrtrichtung gesehen, entgegengekommen. Der Quadfahrer soll nach links ausgewichen sein, um genügend Seitenabstand zur Fußgängerin einhalten zu können. Dabei verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich dort überschlagen.

Der 54-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 10:46

    POL-RZ: Unfall unter Alkoholeinfluss auf Oldesloer Kreisel

    Ratzeburg (ots) - 22.05.2026 | Kreis Stormarn | 22.05.2026 - Bad Oldesloe Heute Morgen ist es auf dem Kreisverkehr an der B 208 in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer soll unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der rumänische Fahrer eines Peugeot Boxer gegen 03.40 Uhr von Rethwisch kommend in ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 07:54

    POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Ahrensburg

    Ratzeburg (ots) - 22.05.2026 | Kreis Stormarn | 15.-20.05.2026 - Ahrensburg Unbekannte sollen zwischen Freitag und gestern in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ahrensburg eingebrochen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen dem 15.05.2026 um die Mittagszeit und dem 20.05.2026 in den frühen Abendstunden seien Tatverdächtige während der Abwesenheit des Bewohners gewaltsam in eine Wohnung in einem ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 14:48

    POL-RZ: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Schwarzenbek

    Ratzeburg (ots) - 20.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 19.05.2026 - Schwarzenbek Dienstagnachmittag kam es in Schwarzenbek zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Am 19.05.2026 gegen 13:50 Uhr sollen ein 84-jähriger deutscher Mercedes-Fahrer und ein 21-jähriger VW-Fahrer, beide aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, hintereinander die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren