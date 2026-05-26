Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Quadfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Ratzeburg (ots)

26.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.05.2026 - Koberg

Am vergangenen Samstagabend kam es auf der Dorfstraße in Koberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei zog sich der beteiligte Quadfahrer schwere Verletzungen zu.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg war am 23.05.2026 gegen 19:30 Uhr mit seinem Quad von Ritzerau nach Koberg unterwegs. Außerorts sei ihm eine Fußgängerin, ordnungsgemäß rechtsseitig in seine Fahrtrichtung gesehen, entgegengekommen. Der Quadfahrer soll nach links ausgewichen sein, um genügend Seitenabstand zur Fußgängerin einhalten zu können. Dabei verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich dort überschlagen.

Der 54-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

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