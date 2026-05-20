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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Schwarzenbek

Ratzeburg (ots)

20.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 19.05.2026 - Schwarzenbek

Dienstagnachmittag kam es in Schwarzenbek zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Am 19.05.2026 gegen 13:50 Uhr sollen ein 84-jähriger deutscher Mercedes-Fahrer und ein 21-jähriger VW-Fahrer, beide aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, hintereinander die Berliner Straße von der Lauenburger Straße aus kommend in Fahrtrichtung Kollower Straße befahren haben. Auf Höhe der Schmiedestraße soll der Mercedes-Fahrer zum Wenden seines Fahrzeugs angesetzt haben. Der dahinter befindliche Fahrer des VW soll im Kreuzungsbereich angehalten haben, da er nach links in die Schmiedestraße abbiegen wollte. Nach Abschluss des Wendemanövers sei der Mercedes-Fahrer dann aber aus bislang noch ungeklärter Ursache nicht auf seine Fahrbahnseite in der Berliner Straße zurückgekehrt, sondern soll diese gekreuzt haben, kollidierte mit dem VW und fuhr anschließend in die Glasfront eines angrenzenden Geschäfts. Diese durchbrach er und kam schließlich im Eingangsbereichs zum Stillstand.

Die beiden PKW-Fahrer sowie zwei im Geschäft befindliche Personen - ein 77-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau, beide ebenfalls aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, erlitten leichte Verletzungen. Der 84-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Glasfront wurde bei dem Unfall vollständig zerstört.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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