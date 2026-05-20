Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tatverdächtiger für möglichen Raubüberfall in Schwarzenbek gesucht

Ratzeburg (ots)

20.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.05.2026 - Schwarzenbek

Montagnachmittag soll es in Schwarzenbek zu einem Raubdelikt in einem Discounter gekommen sein. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Am 18.05.2026 soll es etwa kurz nach 15:00 Uhr zu einem Raubüberfall in einem Discounter im Hans-Koch-Ring in Schwarzenbek gekommen sein. Ein männlicher Tatverdächtiger soll im Kassenbereich unter Vorhalt eines stichwaffenverdächtigen Gegenstands die Herausgabe von Geld gefordert haben. Anschließend sei der Mann mit der Beute - einer kleineren dreistelligen Bargeldsumme - in Richtung Möllner Straße davongelaufen und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht identifiziert werden. Zeugen lieferten folgende Personenbeschreibung: Der Tatverdächtige sei ca. 25-35 Jahre alt, groß und von eher schlanker Statur gewesen. Er soll eine helle Hautfarbe haben und habe zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung mit Kapuze sowie eine dunkle Hose getragen.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Der Tatverdacht gegen einen zwischenzeitlich in den Fokus der Polizei geratenen Mann erhärtete sich nicht. Gesucht werden nun Zeugen, die den Vorfall selbst oder Verdächtiges rund um mögliche Tatzeit und -ort beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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