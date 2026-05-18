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POL-RZ: Polizeidirektion Ratzeburg zeigt Flagge zum IDAHOBIT

POL-RZ: Polizeidirektion Ratzeburg zeigt Flagge zum IDAHOBIT
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Ratzeburg (ots)

18.05.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am 17.05.2026 fand der jährliche IDAHOBIT statt - der Internationale Tag gegen Homo- Bi- Inter-, Trans- und Asexuellenfeindlichkeit. Die Polizeidirektion Ratzeburg hisste zu diesem Anlass am Dienstgebäude in der Seestraße in Ratzeburg die Regenbogenflagge.

Mit dem Hissen der Regenbogenflagge, welche als Symbol für Respekt, Vielfalt und Menschenwürde gilt, setzt die Polizei ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und für ein friedliches Miteinander. Die Polizei spricht sich ausdrücklich für eine tolerante, demokratische und vielfältige Gesellschaft aus, in welcher sich jeder Mensch - unabhängig von geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung - sicher und respektiert fühlen sollte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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