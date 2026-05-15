Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

15. Mai 2026 | Kreis Stormarn | 13.05.2026 - Großhansdorf

Am Mittwoch (13. Mai 2026) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Schule in der Sieker Landstraße in Großhansdorf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachteten Zeugen drei männliche Personen die versuchten ein Fenster der Friedrich-Junge- Schule gewaltsam zu öffnen. Als einer der Zeugen die Personengruppe ansprach, flüchteten diese in Richtung Sieker Landstraße. Die drei jungen Männer sollen ungefähr zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Einer war vollständig dunkel gekleidet und hat auf der Flucht seine Schuhe verloren. Der zweite Tatverdächtige soll dunkle Oberbekleidung und eine dunkelblaue Jogginghose getragen haben. Die dritte Person soll mit dunkler Oberbekleidung und einer weißen Jogginghose bekleidet gewesen sein, außerdem trug er einen schwarz-weißen Motorradhelm bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schulkomplexes in Großhansdorf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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