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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Wohnungseinbruch in Delingsdorf

Ratzeburg (ots)

15. Mai 2026 | Kreis Stormarn | 14.05.2026 - Delingsdorf

Am Donnerstag (14. Mai 2026) kam es gegen 22:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Doppelhaus im Wiesengrund in Delingsdorf.

Gegen 22:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Doppelhaushälfte gewaltsam zu öffnen, dieses gelang ihnen offenbar nicht. Wenige Minuten später bemerkte der Bewohner der anderen Haushälfte Geräusche im Obergeschoss. In seinem Schlafzimmer stellte er zwei Jugendliche fest. Nachdem er sie ansprach, liefen sie an ihm vorbei und flüchteten durch die Terrassentür im Erdgeschoss. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Jugendliche in der Straße "Wiebüschen" angetroffen werden. Aufgrund der Spurenlage und der Personenbeschreibung besteht ein Tatverdacht gegen die beiden 17- jährigen Jugendlichen aus Ahrensburg.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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