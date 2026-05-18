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POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des sexuellen Übergriffs

POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des sexuellen Übergriffs
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Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

18.05.2026 | Kreis Stormarn | 29.03.2026 - Ahrensburg

Bereits Ende März 2026 soll es in einem Wohngebiet nahe des Schwimmbades in Ahrensburg zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Kriminalpolizei Ahrensburg suchen nun mit einem Phantombild nach dem möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der gesuchte Mann am 29.03.2026, gegen 13.00 Uhr, in Rennradbekleidung ein Kind angesprochen und im Intimbereich berührt haben. Die Tatörtlichkeit liegt in einem Wohngebiet in der Nähe der Schwimmhalle in Ahrensburg. Zum Schutz des Opfers wird der genaue Tatort nicht genannt. Da die umfangreichen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, wendet sich die Kriminalpolizei Ahrensburg nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Außerdem liegt den Ermittlern Bildmaterial von einer in der Nähe zum Tatort gelegenen Tankstelle vor, wo eine Überwachungskamera den möglichen Tatverdächtigen aufgezeichnet haben soll.

Der gesuchte Tatverdächtige habe nicht mehr jugendlich gewirkt, sei aber auch nicht älter als 40 Jahre alt. Er habe eine normaler Statur. Er soll kurzes glattes dunkelbraunes Haar unter einem rötlichen Fahrradhelm getragen haben. Im Kinnbereich und oberhalb des Mundes seien sichtbare Bartstoppeln zu erkennen gewesen. Der Mann soll eine dunkle Sonnenbrille mit dunklem Gestell getragen haben. Außerdem sei der Mann mit sportlicher Fahrradbekleidung, genauer einer ockerfarbenen Jacke mit Reißverschluss und einer dunklen langen Hose bekleidet gewesen. Gesprochen habe der Mann deutsch ohne Akzent. Unterwegs gewesen sei er mit einem sportlichen Fahrrad.

Die Veröffentlichung der Bilder erfolgt nach Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck und Beschluss des Amtsgerichts Lübeck. Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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