Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Gefährliche Fahrmanöver durch alkoholisierten Fahrzeugführer

Mettlach (ots)

Am 23.04.2026 gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der unsicher von Orscholz kommend durch die Ortslage Mettlach geführt werde. Anhand von Zeugenangaben sei der PKW, ein roter Seat, auf der Strecke zwischen den genannten Ortschaften, dem sog. Keuchinger Berg, mehrfach in den Gegenverkehr gefahren worden. Nach der Einfahrt in die Ortslage Mettlach sei der PKW in einer Rechtskurve derart in den Gegenverkehr geraten, dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. In Höhe der Tankstelle in der Von-Boch-Liebig-Straße sei das Fahrzeug gar auf den Gehweg geraten, wo sich Kinder aufhielten. Auch diese seien womöglich gefährdet worden. Der beschriebene PKW konnte durch Beamte der PI Merzig schließlich in der Bahnhofstraße in Mettlach festgestellt werden. Der Fahrer war gerade aus dem Fahrzeug geklettert und stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zwecks Blutprobenentnahme wurde er zur Dienststelle verbracht und der Führerschein sichergestellt. Zeugen oder Personen, die womöglich auf der genannten Strecke von dem Beschuldigten in seinem roten Seat gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

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