Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach gefährlichem Fahrverhalten in Merzig gesucht

Merzig (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 15.04.2026, gegen 09:05 Uhr wollte eine Frau mit ihrem im Kinderwagen liegenden Kleinkind den Fußgängerüberweg in der Hochwaldstraße in Höhe der Stadtbibliothek in Richtung Propsteistraße überqueren. Der Fahrzeugführer eines in Fahrtrichtung Innenstadt fahrenden Kleinwagens mit MZG-Kreiskennzeichen erkannte offenkundig die Situation zu spät, sodass er trotz Einleitung einer Gefahrenbremsung mittig auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen kam. Lediglich der vorausschauenden Sicht der Frau, welche ihren Kinderwagen geistesgegenwärtig zurückzog, ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Die Polizei Merzig bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit hiesiger Dienststelle persönlich oder unter der Rufnummer 06861-7040 in Verbindung zu setzen.

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