Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Traktoren in Perl entwendet

Perl (ots)

Die Polizei Merzig ermittelt aktuell wegen zwei Fällen, in denen des Nachts Traktoren unberechtigter Weise von Aussiedlerhöfen gefahren wurden. So wurde am Morgen des 06.04.2026 bekannt, dass in der Osternacht von einem Hof nahe Perl-Kesslingen ein landwirtschaftlicher Schlepper der Marke John Deere entwendet wurde. Im Laufe des Tages konnte der Traktor in einem Waldstück zwischen Oberleuken und Orscholz aufgefunden werden, wo er neben einem Waldweg festgefahren wurde. Weiter wurde bekannt, dass der Traktor am frühen Ostersonntag gegen 05:20 Uhr gesichtet wurde, als er durch die Ortslage Oberleuken geführt wurde.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht vom 08.04. zum 09.04.2026. Hier wurde ebenfalls ein Schlepper der Marke John Deere von einem Hof nahe Oberleuken entwendet. Auch dieser Traktor konnte im Laufe der Nacht aufgefunden werden, da auch diese Landmaschine in einem Waldstück festgefahren und zurückgelassen wurde. Es steht zu vermuten, dass der Traktor am 09.04.2026 gegen 02:00 Uhr von dem landwirtschaftlichen Betrieb aus durch Oberleuken geführt wurde und in einem Waldstück in Verlängerung der Straße Zum Sonnenrödchen festgefahren wurde. In der Fahrerkabine wurde ein Transformers-Spielzeughelm zurückgelassen, den der Täter vermutlich trug. In beiden Fällen entstanden Sachschäden an den Traktoren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Fällen geben können, um Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion Merzig.

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