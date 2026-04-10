Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 8, von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Merzig, in Höhe der Anschlussstelle Merzig

Merzig (ots)

Am 08.04.2026, in der Zeit zwischen 09:34 Uhr und 09:36 Uhr kam es auf der BAB 8 von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Luxemburg im Bereich der Anschlussstelle Merzig zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Fahrzeugführer befuhr mit einem weißen Toyota die BAB 8 von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Luxemburg. In Höhe der Anschlussstelle Merzig beabsichtigte dieser die Autobahn zu verlassen. Am Ende der Ausfahrt begann der Täter seinen Pkw rückwärts zurück zur Autobahn zu führen. Gleichzeitig hierzu beabsichtigte ein bereits bekannter Geschädigter die o. g. Ausfahrt ebenfalls abzufahren. Dieser befand sich zur Tatzeit auf dem Ausfädelungsstreifen und musste sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um hierdurch den Zusammenstoß mit dem rückwärts fahrenden Pkw zu verhindern. Im Anschluss daran wendete der Täter sein Fahrzeug und fuhr über die Sperrfläche der Anschlussstelle Merzig zurück auf den rechten Fahrstreifen der BAB 8. Möglicherweise kam es hierbei zu weiteren Gefährdungen. Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen.

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