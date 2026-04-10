PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 8, von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Merzig, in Höhe der Anschlussstelle Merzig

Merzig (ots)

Am 08.04.2026, in der Zeit zwischen 09:34 Uhr und 09:36 Uhr kam es auf der BAB 8 von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Luxemburg im Bereich der Anschlussstelle Merzig zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Fahrzeugführer befuhr mit einem weißen Toyota die BAB 8 von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Luxemburg. In Höhe der Anschlussstelle Merzig beabsichtigte dieser die Autobahn zu verlassen. Am Ende der Ausfahrt begann der Täter seinen Pkw rückwärts zurück zur Autobahn zu führen. Gleichzeitig hierzu beabsichtigte ein bereits bekannter Geschädigter die o. g. Ausfahrt ebenfalls abzufahren. Dieser befand sich zur Tatzeit auf dem Ausfädelungsstreifen und musste sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um hierdurch den Zusammenstoß mit dem rückwärts fahrenden Pkw zu verhindern. Im Anschluss daran wendete der Täter sein Fahrzeug und fuhr über die Sperrfläche der Anschlussstelle Merzig zurück auf den rechten Fahrstreifen der BAB 8. Möglicherweise kam es hierbei zu weiteren Gefährdungen. Zeugen und weitere Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- KED
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 05:41

    POL-MZG: Traktoren in Perl entwendet

    Perl (ots) - Die Polizei Merzig ermittelt aktuell wegen zwei Fällen, in denen des Nachts Traktoren unberechtigter Weise von Aussiedlerhöfen gefahren wurden. So wurde am Morgen des 06.04.2026 bekannt, dass in der Osternacht von einem Hof nahe Perl-Kesslingen ein landwirtschaftlicher Schlepper der Marke John Deere entwendet wurde. Im Laufe des Tages konnte der Traktor in einem Waldstück zwischen Oberleuken und Orscholz ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 06:05

    POL-MZG: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs im Bereich Merzig

    Merzig (ots) - Am Donnerstag, den 02.04.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der L 174 zwischen Merzig und Saarfels (in Fahrtrichtung Saarfels) zu gefährdenden Überholmanövern. Der Fahrer eines weißen Renault NV250 (Kastenwagen) mit SLS-Kreiskennung war, auf dem Streckenabschnitt ab der Überleitung der Saarbrücker Allee zur L 174 in Fahrtrichtung Saarfels, ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 18:57

    POL-MZG: Körperverletzung in Gleisunterführung am Merziger Hauptbahnhof

    Merzig (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 01.04.2026 gegen 12:00 Uhr, kam es im Bereich der Gleisunterführung (zwischen Gleis 1 und Gleis 2) am Merziger Hauptbahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. Dem Jugendlichen wurde zunächst von hinten seine Kapuze über den Kopf gezogen und diesem dann ein Schlag gegen die linke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren