POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Um - Am Mittwoch soll ein 49-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr in Ulm in einem Wohngebiet im Stadtteil Böfingen. Zwischen dem 49-jährigen Tatverdächtigen und einem 41-Jährigen soll es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Als der Streit eskalierte, soll der 49-Jährige diesem mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Auch der 49-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Er erlitt Frakturen im Gesicht und an der Hand. Die beiden Männer blieben bis zum Eintreffen der Polizei an der Örtlichkeit.

Dort ließ sich der 49-Jährige widerstandslos vorläufig festnehmen. Beide Männer kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Eine Lebensgefahr besteht bei dem 41-Jährigen nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erging gegen den 49-Jährigen ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Da er am gestrigen Donnerstag nicht mehr vernehmungsfähig war, erfolgte seine Vorführung vor den Haftrichter des Amtsgerichts Ulm am heutigen Freitag. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

