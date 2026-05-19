Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

19. Mai 2026 | Kreis Stormarn | 18.05.2026 - Siek

Am Montag (18. Mai 2026) kam es in der Marktstraße in Siek zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter gegen 08 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses gewaltsam auf. Jugendliche Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden, hörten die Geräusche und schauten nach. Es wurde ein Tatverdächtiger beobachtet, wie er von dem Grundstück flüchtete. Er konnte als 30-40 Jahre alt und 170-175cm groß beschrieben werden. Der flüchtende Täter trug eine dunkelblaue Cap, blaue Jeans und eine schwarze Weste oder Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße in Siek beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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