Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Geesthachter Fußgängerzone

Polizei identifiziert zwei Tatverdächtige

Ratzeburg (ots)

19.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.05.2026 - Geesthacht

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es zum Einbruch in ein Geesthachter Ladengeschäft gekommen sein. Die Polizei nahm zwei mögliche Tatverdächtige vorläufig fest. Gesucht werden weitere Zeugen.

Am 18.05.2026 gegen 01:50 Uhr sollen zunächst unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Geschäft in der Bergedorfer Straße in Geesthacht eingedrungen sein. Eine Zeugin soll auf die Geschehnisse aufmerksam geworden sein und informierte die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte fahndeten nach den flüchtigen Tatverdächtigen und stellten im Nahbereich tatsächlich zwei verdächtige Personen fest, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Hierbei handelte es sich um einen 23-jährigen Deutschen und einen 21-jährigen Syrer, welche jeweils aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg stammten. Die Polizeibeamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest und unterzogen diese einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die möglicherweise rund um die mögliche Tatzeit Verdächtiges nahe der Fußgängerzone beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

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