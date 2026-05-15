Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Übergabe von Atemschutzflaschen-Attrappen an die Kinder- und Jugendfeuerwehr

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Xanten (ots)

Montag, 11.05.2026 - Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Xanten konnte kürzlich sieben neue Atemschutzflaschen-Attrappen an die Kinder- und Jugendfeuerwehr übergeben. Die Anschaffung wurde durch die großzügige Unterstützung des Lions-Club Xanten, der Volksbank Niederrhein e.G., sowie der Firma Swertz ermöglicht.

Die Attrappen dienen dem spielerischen Erlernen von Einsatzabläufen, bei denen unter realen Bedingungen der Umgang mit Atemschutzgeräten erforderlich wäre. So können die jungen Feuerwehrmitglieder in sicherer Umgebung üben, wie sie im Einsatz vorgehen, auch wenn echte Rauchgase den Zugang sonst unmöglich machen würden.

Bei der Übergabe bedankten sich die Leiterin der Kinderfeuerwehr, Sabrina Karlen und die Leiterin der Jugendfeuerwehr, Sarah Derksen, sowie die anwesenden Kinder und Jugendlichen herzlich bei den Sponsoren: Herrn Huhn vom Lions-Club Xanten, Frau Mehre von der Volksbank Niederrhein Xanten und Herrn Baltes von der Firma Swertz. Dank ihrer Unterstützung konnte der Förderverein die Übungsflaschen beschaffen.

Mit dem neuen Ausbildungsmaterial stehen den jungen Feuerwehrkräften nun viele weitere realitätsnahe Übungen und Ausbildungsszenarien offen - ein wichtiger Beitrag zur Jugendförderung und zur Vorbereitung auf den aktiven Feuerwehrdienst.

Hintergrund zum Förderverein: Die Finanzierung der Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt oder Gemeinde. Einige Aktivitäten oder Beschaffungen gehen jedoch über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Der Förderverein unterstützt hier die Feuerwehr durch freiwillige Spenden seiner Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Xanten ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 12 Euro möglich und stellt eine Möglichkeit dar die Arbeit der Feuerwehr Xanten zu unterstützen ohne direkt am Einsatzdienst selber teilzunehmen. Weitere Informationen und auch den Aufnahmeantrag gibt es auf der Webpräsenz des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V. https://feuerwehr-xanten.de/foerderverein

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