Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rollerfahrer flüchtete vor der Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht!

Ratzeburg (ots)

20.05.2026 | Kreis Stormarn | 08.05.2026 - Oststeinbek

Bereits am 08.Mai 2026 wollten Beamte in Oststeinbek einen Rollerfahrer kontrollieren. Dieser soll die Flucht ergriffen haben, konnte aber wenig später gestellt werden. Der Grund für die Flucht: Der Mann sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen, soll ein gestohlenes Kennzeichen geführt und nicht über einen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug verfügt haben.

Gegen 19.45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen auf dem Gehweg stehenden und wartenden Rollerfahrer im Eichredder aufmerksam. Die Polizisten beabsichtigten, den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als sie den Mann ansprachen, soll dieser sein Fahrzeug in Gang gesetzt und sich der Kontrolle durch Flucht entzogen haben.

Über den Eichredder und weiter die Möllner Landstraße entlang in Fahrtrichtung Hamburg habe der 18-jährige deutsche Hamburger versucht, vor der Polizeistreife zu fliehen. Dabei soll er keine Rücksicht auf andere vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer im Bereich der Möllner Landstraße genommen haben. Nur durch deren Umsichtigkeit und schnellen Reaktionen sei es hier zu keinem Unfallgeschehen gekommen. Die Flucht des Rollerfahrers habe sich zum Teil auch über Gehwege, die er sowohl rechts- wie auch linksseitig der Möllner Landstraße befahren haben soll, erstreckt. Durch die Ausnutzung der baulichen Begebenheiten des Piaggio-Rollers habe der Hamburger mehrfach versucht, den Streifenwagen abzuhängen. Zuletzt sei der Roller vom Oststeinbeker Weg nach links in einen Feldweg mit Durchfahrtspoller, eine Verlängerung zum Eichredders, eingefahren. Den Beamten gelang es dennoch dem Rollerfahrer dort zu folgen. Im Feldwegbereich sei es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und dem flüchtigen Fahrzeug gekommen, woraufhin der Rollerfahrer stürzte.

Umgehend soll der unverletzte Hamburger jedoch seine Flucht zu Fuß weiter fortgesetzt haben. Doch nur wenig später gelang es den Polizisten mit Hilfe von aufmerksamen Anwohnern, den Flüchtigen auf einem Privatgrundstück im Lister Weg zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der mögliche Grund seiner Flucht wurde schnell klar: Er sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Zudem soll das angebrachte Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug zu einem anderen Kleinkraftrad gehört haben. Sein Roller sei gar nicht versichert gewesen.

Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Oststeinbek suchen nun Zeugen und möglicherweise geschädigte Fahrzeugführer oder auch Fußgänger. Die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Möllner Landstraße, denen es gelungen sein soll, dem Rollerfahrer auszuweichen bzw. rechtzeitig zu bremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 040/3503133-0 zu melden. Gesucht werden auch Fußgänger, die während der möglichen Benutzung des rechts- und linksseitigen Gehweges durch den Rollerfahrer möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden. Ebenfalls möglich ist die Kontaktaufnahme mit den Beamten per Email unter Oststeinbek.PSt@polizei.landsh.de .

Der 18-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.

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