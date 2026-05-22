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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall unter Alkoholeinfluss auf Oldesloer Kreisel

Ratzeburg (ots)

22.05.2026 | Kreis Stormarn | 22.05.2026 - Bad Oldesloe

Heute Morgen ist es auf dem Kreisverkehr an der B 208 in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer soll unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der rumänische Fahrer eines Peugeot Boxer gegen 03.40 Uhr von Rethwisch kommend in Fahrtrichtung Bad Oldesloe auf der B208 unterwegs gewesen sein. Kurz nach dem Ortseingang sei der 23-Jährige nicht dem Straßenverlauf mit anschließendem Kreisverkehr gefolgt, sondern sei direkt auf die erhöhte Verkehrsinsel gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweis auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,18 Promille. Der im Kreis Stormarn wohnende Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme stellen, seinen Führerschein beschlagnahmt die Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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