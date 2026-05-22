Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

22.05.2026 | Kreis Stormarn | 15.-20.05.2026 - Ahrensburg

Unbekannte sollen zwischen Freitag und gestern in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ahrensburg eingebrochen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 15.05.2026 um die Mittagszeit und dem 20.05.2026 in den frühen Abendstunden seien Tatverdächtige während der Abwesenheit des Bewohners gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ostpreußenweg eingedrungen. Anschließend entfernten diese sich unerkannt und konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Die genaue Höhe des Sach- und Stehlgutschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum im Ostpreußenweg Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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